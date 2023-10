Grande Fratello, Beatrice contro Paolo: «Come ti permetti di dirmi quando applaudire?»

Nell'ultima puntata del GF si è verificato un confronto acceso tra due concorrenti, Beatrice Luzzi e Paolo Masella, che ha catturato l'attenzione del pubblico e che è proseguito anche a diretta conclusa. Tutto è cominciato quando in studio hanno ripreso Alex Schwazer, che in settimana aveva rivolto parole taglienti a Grecia Colmenares, intimandole di stare zitta durante una discussione avvenuta in giardino. In quel momento, Beatrice Luzzi ha applaudito, esprimendo in modo inequivocabile il suo sostegno a Grecia. Questa reazione apparentemente innocua ha innervosito Paolo Masella, che si è sentito in diritto di rimproverare Beatrice per il suo gesto. Secondo Paolo, Beatrice non avrebbe dovuto applaudire in quel momento, e ha espresso la sua opinione in modo molto diretto. La risposta di Beatrice non si è fatta attendere, e ha dato vita a una discussione intensa tra i due concorrenti: «Ma come ti permetti di dirmi quando devo applaudire? È fuori luogo per te!» ha subito risposto l'attrice. Beatrice ha difeso il suo gesto affermando che ognuno ha il diritto di esprimere le proprie opinioni e il proprio sostegno quando lo desidera. La discussione è proseguita per qualche minuto, con entrambi i concorrenti che hanno difeso le proprie posizioni con veemenza.

