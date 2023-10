Grande Fratello, Beatrice Luzzi si sfoga: «Questo non è un copione scritto da me»

Il GF continua a essere un terreno fertile per il dramma, l'intrigo e le dinamiche relazionali complesse tra i partecipanti. La nuova edizione del programma non è un'eccezione, e tra i concorrenti c'è una figura che ha attirato particolare attenzione: Beatrice Luzzi. L'attrice, da circa 3 settimane, si è trovata al centro di polemiche e discussioni riguardo alla sua autenticità e alla sincerità delle sue azioni nella casa. Dopo l'ennesima accusa di essere falsa, Beatrice ha deciso di alzare la voce e smentire queste accuse. Durante una conversazione con altri partecipanti all'interno della casa, ha dichiarato con fermezza: «Smettetela, più fate così e più mi mettete protagonista, basta! Io mi comporto benissimo in questa casa! Questo non è un copione scritto da me, è scritto da voi! È 3 settimane che dite la stessa cosa!». Lo sfogo di Beatrice Luzzi è stato un tentativo di riaffermare la sua autenticità e dimostrare che non sta seguendo un copione prestabilito. Sta cercando di superare le critiche e di dimostrare che può essere se stessa, anche in una situazione così straordinaria come quella del GF. Poco dopo, Beatrice ha trovato conforto in Giuseppe, come notato da un utente sui social: «L’unico che si è degnato di avvicinarsi dopo che tutti l’hanno attaccata. Dov’erano Heidi, Vittorio, fiordaliso? Amici? Dubito. Maschere che cadono questa sera, puoi sentirne il rumore». «Io trovo l'atteggiamento da branco contro una sola», ha scritto un altro utente.

