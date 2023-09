Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e l'insulto choc: la censura non funziona. Tutti hanno capito e sui social è polemica

Giuseppe Garibaldi ha scatenato quella che può essere una vera e propria tempesta nella casa del Grande Fratello (e questa, nei dieci giorni andati in onda finora) non è certo la prima volta che la dice grossa. Durante la diretta, infatti, il concorrente ha involontariamente pronunciato una parolaccia estremamente offensiva. Questo scivolone ha destato grande preoccupazione, soprattutto alla luce delle rigide direttive stabilite dalla produzione e dalla dirigenza Mediaset per questa edizione del programma. L'errore potrebbe avere gravi conseguenze per il concorrente, ma la domanda che molti si pongono è: cosa avrà mai detto Garibaldi durante il reality show prodotto da Endemol Shine Italy? Si tratta, infatti, di una parola che inizia con la R ed è ben conosciuta da tutti per il suo potenziale offensivo.

