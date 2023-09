Grande Fratello, i concorrenti Nip non hanno fatto il provino? La rivelazione choc durante in diretta

Già emergono i primi dubbi e le prime polemiche riguardo al nuovo Grande Fratello, che, dopo il debutto della sua prima puntata, ha suscitato numerosi interrogativi tra i suoi telespettatori. In particolare, sembra che i concorrenti Nip che hanno varcato la soglia della casa del Grande Fratello non abbiano sostenuto alcuna selezione attraverso un provino, ma siano stati direttamente contattati dalla produzione. Questo fatto sembra compromettere l'essenza innovativa del programma, che in questa edizione ambiva a un completo rinnovamento e a un ritorno alle radici dei primi anni, quando i partecipanti erano esclusivamente persone comuni. Tuttavia, quale sarà la realtà dietro questa situazione? Procediamo nella nostra indagine per scoprire la verità insieme.

