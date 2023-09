Grande Fratello, la domanda di Signorini ad Alex Schwazer scatena le polemiche: «Non è ancora entrato e glielo ha già chiesto»

La nuova edizione del Gf è iniziata e tra i concorrenti spicca senza dubbio la presenza di Alex Schwazer, il celebre marciatore italiano noto per la sua vittoria olimpica nella disciplina dei 50 km a Pechino nel 2008, ma anche per gli scandali legati al doping. Schwazer ha accettato di partecipare al reality per condividere la sua storia e il suo sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi nel 2024. Alex ha infatti l'obiettivo di rimettersi in gioco e competere nuovamente. Durante la prima puntata, molti utenti hanno notato le parole di Alfonso Signorini che, in vista delle prossime settimane, ha cercato di riassumere per i telespettatori le vicende sportive del marciatore, non senza qualche domanda spiazzante. "Manco è entrato e Signorini gli ha già domandato una volta “perché ti sei dopato“? Poi glielo chiederà almeno altre 9 volte!» ha commentato un utente sui social.

