Grande Fratello, la nuova clausola anti-trash: «Se i concorrenti lo indossano non possono sdraiarsi»

Una nuova clausola è stata introdotta nel regolamento del nuovo Grande Fratello, ed essa si concentra sugli atteggiamenti adottati dai concorrenti sia dentro che fuori il contesto del gioco e in particolare nei momenti di vita quotidiana vissuti all’interno della causa. Questa clausola specifica una serie di norme relative all'uso del costume da bagno fornito dal brand sportivo che funge da sponsor per il reality show trasmesso sulle reti Mediaset. In particolare, la clausola stabilisce delle circostanze specifiche in cui i partecipanti non potranno più indossare il suddetto costume da bagno. Si tratta forse di una delle tante nuove scelte della produzione per evitare che la trasmissione prenda una piega troppo trash? Oppure si tratterà di una richiesta specifica dello sponsor? Andiamo a scoprirlo insieme.

