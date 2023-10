Grande Fratello, Massimiliano Varrese incalza Heidi Baci: «Parla... guardami negli occhi»

Il GF continua ad essere fonte di sorprese e tensioni. Il pubblico è stato testimone di un momento particolarmente teso e controverso tra due dei concorrenti più discussi, Massimiliano Varrese e Heidi Baci. La scena che ha scatenato molte discussioni tra il pubblico è avvenuta nella camera da letto della casa, un luogo in cui la privacy dei concorrenti è limitata solo dalle telecamere che li osservano costantemente. Massimiliano ha deciso di affrontare Heidi in un confronto diretto, dicendole: «Parla… Guardami negli occhi [...] Non ti faccio niente, sono sempre stato gentile con te [...] Voglio che butti già le barriere». I due si sono seduti ai margini del letto, fissandosi intensamente negli occhi. Tuttavia, alcuni spettatori hanno accusato Massimiliano di essere stato oppressivo e di aver messo in difficoltà Heidi in modo deliberato, cercando di ottenere una reazione emotiva da parte sua. «Ma ha chiuso la porta a chiave? Io sto già soffocando», «Da essere ossessivi così a diventare stalker è un attimo, giuro ho l’ansia al posto suo», «Questo continuo incalzare, lui non la sta ascoltando. A lui non frega niente di ciò che lei dice, lui insegue ed esprime semplicemente la sua ossessione», hanno commentato alcuni utenti su X. Ciò che sembra certo è che Massimiliano e Heidi rimarranno al centro delle discussioni ancora per un po' di tempo. La scena in camera da letto è stata solo uno dei tanti momenti controversi tra i due, e il pubblico è curioso di vedere come si svilupperanno ulteriormente le dinamiche tra loro.

Foto per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; musica Korben