Grande Fratello, scoppia un nuovo caso Bellavia: la frase choc detta da Anita su Beatrice Luzzi

Quanto accaduto in questi giorni intorno a Beatrice Luzzi sta suscitando un notevole dibattito all'interno della casa del Grande Fratello, specialmente per quanto riguarda i commenti che sono stati espressi sull'attrice da un'altra partecipante del reality show di Casa Mediaset, Anita Olivieri. Infatti, la concorrente Nip, si è lasciata sfuggire alcune dichiarazioni sull’attrice coinquilina ma, purtroppo per lei, si tratta di parole che stanno generando molte reazioni tra il pubblico a casa, soprattutto perché molti le stanno associando al caso di Marco Bellavia del Gf Vip dell'anno scorso. Ma cosa avrà detto di tanto terribile Anita? E, soprattutto, saranno ora presi provvedimenti nei suoi confronti?

