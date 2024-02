Grecia Colmenares nasconde gli alimenti (e non solo): scoppia il cibo-gate al GF

Scoppia il cibo gate al Grande Fratello per colpa di Grecia Colmenares che, non è un mistero, nasconde sia prodotti alimentari che altri oggetti che giungono nella casa più spiata d'Italia attraverso gli sponsor. Sono in tanti i telespettatori che hanno notato la frequenza con la quale l'attrice venezuelana fa incetta di cibo e controlla anche le date di scadenze per essere sicura di non portar via dalla casa prodotti che hanno superato il limite. Ma, mentre c'è chi chiede alla produzione di prendere provvedimenti nei suoi confronti, c'è anche chi si domanda qual è la ragione che spinge Grecia a raccogliere e nascondere tutto questo cibo? Cosa ne farà mai? Andiamo a scoprire il mistero che si nasconde dietro questo nuovo piccolo scandalo scoppiato all’interno del reality show di Casa Mediaset.

