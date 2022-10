I turisti che per caso si troveranno a trascorrere Halloween a San Pietroburgo non devono farsi scappare l'occasione di vivere un'esperienza inedita: la sepoltura da vivi. L'idea è nata da una società chiamata Prekated Academy, fondata da Yakaterina Preobrazhenskaya che ha spiegato da cosa deriva il progetto che negli ultimi tempi sta riscontrando molto successo. Secondo gli esperti, i clienti potranno resistere sepolti vivi per circa 5 ore e mezza. L'aria a disposizione non permette un minuto in più. Per adesso, la proprietaria dell'azienda ha affermato che vengono fatte molte prenotazioni tanto da dover mettere le persone in lista di attesa. Sui social non mancano commenti e foto da parte degli utenti che hanno vissuto l'avventura. L'azienda ha creato dei pacchetti full immersion attraverso cui i clienti potranno essere sepolti vivi e scoprire le abilità psichiche. Si tratta di una vera e propria terapia.

