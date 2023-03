Heather Parisi a Belve: «È contenta di essere la suocera di Ultimo?». E lei replica: «Chi?»

Heather Parisi, cantante, ballerina, showgirl, attrice e conduttrice televisiva, è stata ospite della penultima puntata di Belve e la sua reazione in risposta alla domanda della giornalista Francesca Fagnani è diventata virale nelle ultime ore. Quando Fagnani le ha chiesto se era contenta di essere la suocera di Ultimo, il famoso cantante italiano, Heather si è dimostrata spiazzata e ha risposto: «Chi?!», evidenziando di non sapere di chi stesse parlando. È stata poi la stessa giornalista a svelarle che Ultimo è il fidanzato di sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, secondogenita della ballerina statunitense avuta con il suo ex compagno Giovanni Di Giacomo nel 2000. «Povero Ultimo, stasera bistrattato a Belve», «È letteralmente il fidanzato di sua figlia da 2 anni e non lo conosce, e poi dice che si parlano», «E tutti e 2 sono nati lo stesso giorno, 27 gennaio: oltre al danno anche la beffa», hanno commentato alcuni utenti su Twitter.

Foto Kikapress, music Moose from Bensound