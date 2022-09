Hocus Pocus 2, il sequel del cult su Disney+ dal 30 settembre

Nell’epoca dei remake e dei revival, sempre più a corto d’idee e più incline a giocare sul filo della nostalgia, all’appello mancava giusto Hocus Pocus. La pellicola, uscita nel 1993 e diretta da Kenny Ortega, si è attestata negli anni come un vero e proprio cult. Eppure, l’idea di un sequel arriva quasi due decadi dopo, favorita – come dicevamo – dalla tendenza a rinnovare il vecchio piuttosto che creare nuovi cult. E così, Hocus Pocus 2 sarà disponibile sulla piattaforma Disney+ a partire dal 30 settembre. Un sequel ma anche una vera e propria reunion, dato che nel ruolo delle sorelle Sanderson ritroviamo Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. «Per me, lo confesso, è un sogno che si avvera. – ha esordito Bette Midler in conferenza stampa – Quando ho capito che il film era diventato un fenomeno, ho iniziato ad essere agitata. Chiedevo alla gente della mia età Non credi che sarebbero interessati a fare un sequel?. Sto parlando di 15 anni fa. E ora siamo qui».