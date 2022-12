I Bocelli diventano personaggi dei Simpson, il corto natalizio

Solo Billie Eilish, prima di loro, era riuscita a varcare la soglia di casa Simpson ma dal 15 dicembre ci sono anche i Bocelli. Andrea, Matteo e Virginia, in versione cartoon, sono i protagonisti del corto “The Simpsons meet the Bocellis in Feliz Navidad” in esclusiva su Disney+. La serie animata più famosa si prepara, così, ad accogliere il trio rendendo omaggio al tenore italiano. L’episodio speciale dedicato alle feste spunto da uno dei brani del disco A Family Christmas con cui Homer sorprende Marge. Il padrone di casa, infatti, sorprende la moglie con un’esibizione dei Bocelli che intonano uno dei brani natalizi per eccellenza. In occasione del corto, da venerdì 15 dicembre è sulle piattaforme digitali Feliz Navidad nell’inedita versione con i Simpson.

Key Art da ufficio stampa

Foto da ufficio stampa MN; music Elevate from Bensound.com