Dopo grandiosi successi in classifica e on stage, i Bts stanno per prendersi un meritatissimo periodo di riposo. È quanto comunicato, con una nota ufficiale, dalla loro agenzia, la Big Hit Music. Per la prima volta dal debutto, la band coreana potrà passare il Natale insieme alla famiglia, prima di imbarcarsi nel nuovo capito della loro carriera.

