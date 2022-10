I cinque podcast horror e true crime da ascoltare nella notte di Halloween

Si avvicina la notte più paurosa dell’anno e Spotify propone i cinque podcast horror e true crime più ascoltati. Si parte con Bouquet of Madness ideato da Martina e Federica che indagano in storie misteriose senza soluziona. Quarta posizione per Crime & Comedy, podcast di Marco Champier e Clara Campi mentre la medaglia di bronzo va a Non Aprite Quella Podcast di J-Ax con Pedar e Matteo Lenardon. Dal 19 ottobre è disponibile la terza serie i cui primi due episodi sono dedicati alla sua leggendaria vita di Padre Pio. Continuando con le proposte per Halloween 2022, al secondo posto c’è Indagini, scritto e raccontato da Stefano Nazzi. Infine, in vetta alla classifica c’è Demoni Urbani, condotto da Francesco Migliaccio: ogni lunedì una nuova puntata e per Halloween è previsto l’episodio La Morte Nera, dedicato ad Anton Lundin Pettersson.

