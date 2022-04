I Maneskin con gli ucraini: il video sui social per i rifugiati

(LaPresse) I Maneskin invitano i loro fan ad aiutare i rifugiati dell'Ucraina. «#StandUpForUkraine! I rifugiati in Ucraina e nel mondo hanno bisogno di aiuti umanitari urgenti. Stiamo usando la nostra voce per chiedere l'azione e puoi farlo anche tu. Unisciti a noi, fai la tua videochiamata per il mondo per supportare i rifugiati e donare su: http://ForUkraine.com», scrive sul suo profilo social la band romana, pubblicando un loro breve video con immagini della guerra.