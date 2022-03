I Rolling Stones hanno annunciato il loro ritorno in Europa con il nuovo tour “Sixty”, per festeggiare quest’estate il 60esimo anniversario di carriera in quattordici appuntamenti negli stadi di dieci paesi europei. E lo show farà tappa anche in Italia per un'unica data in calendario il 21 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano.

Foto ufficio stampa