Idina Menzel ha mostrato il suo supporto a una ragazzina che, nascosta in un bunker in Ucraina, ha allietato i suoi compagni di sventura cantando “Let it Go”. La hit proveniente dal cartone Disney “Frozen” è riuscita per qualche istante a distrarre le menti dei civili che stanno affrontando il dramma della guerra e dell’invasione russa.

Foto Kikapress; music Elevate from Bensound.com