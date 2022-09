Il Blu Celeste Tour di Blanco chiude con 350mila biglietti venduti e un’iniziativa solidale

Con le due date – neanche a dirlo sold out – all’Ippodromo Sani San Siro di Milano si è concluso il viaggio live di Blanco. Trentacinque le tappe del Blu Celeste Tour, che hanno raccolto sotto il palco oltre 350mila persone in tutta la penisola. Lo show ha definitivamente consacrato il giovane talento come artista di un anno che si è aperto con la vittoria al Festival di Sanremo insieme a Mahmood e ha portato con sé Dischi di Platino a pioggia. Ora che le luci dello show si sono spente, si accendono i riflettori della solidarietà. Blanco, infatti, ha deciso di mettere all'asta una t-shirt celebrativa autografata da tutta la band. Profondamente colpito dalla storia di una giovane fan, Riccardo ha pensato di attivare una venduta tramite un’asta Ebay, i cui proventi (esclusi costo vivo di produzione e iva) verranno devoluti all'Associazione genitori per la cura e l'assistenza ai bambini affetti da leucemia o tumore.

Foto Elena Di Vincenzo; video ufficio stampa Out Loud