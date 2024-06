Il concerto di Gianni Fiorellino allo stadio Maradona di Napoli

Circa 15.000 spettatori hanno assistito allo show di Gianni Fiorellino venerdì sera allo Stadio Maradona di Napoli. “Tutto in una notte” tra musica e cinema per proporre il meglio del suo repertorio, incluse alcune apprezzate esecuzioni inedite, e, allo stesso tempo, mostrare sul grande schermo per la prima volta il docufilm “Aspettami stanotte” realizzato dal regista Luciano Filangieri. Salutato al termine della proiezione da un lungo applauso, il documentario è riuscito a sintetizzare in circa 75 minuti, i tratti più significativi del percorso umano e professionale del musicista napoletano.

Video NeaPhoto