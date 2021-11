Il Jova Beach Party di Jovanotti torna a salpare: «Il mio Jovaverso, un veliero dopo la tempesta»

È un monologo-show quello con cui Lorenzo Jovanotti Cherubini presenta il ritorno live. E con una galleria di immagini che appartiene a un tempo in cui gli assembramenti erano materia felice da concerto, l’artista annuncia il Jova Beach Party 2022. «È la cosa che mi assomiglia di più – spiega l’artista – È un formato non formato, uno sformato che ha tante forme. Il Jova Beach Party c’est moi, per questo lo difendo, lo amo e ha un futuro da sviluppare per diventare mille cose ancora». «Il Jova Beach Party è più che altro un Jovaverso – continua Cherubini – fatto di persone e di lavoro, con tante professionalità diverse. Ripartiamo da dove ci siamo fermati, anche nel logo – conclude Jovanotti in questo suo viaggio galattico e umanissimo. E dal logo passiamo al luogo, con il Mediterraneo al centro. Volevo che Jova Beach Party assomigliasse a un relitto, un veliero uscito malconcio ma bello e vivo dalla più terribile delle tempeste».

Foto di Elena Di Vincenzo da ufficio stampa Goigest