Il ritorno di Federico Salvatore 25 anni dopo Azz

Federico Salvatore, il 17 settembre arriva l’album “Azz… 25 anni dopo!” Federico Salvatore celebra i 25 anni di “Azz…” con un progetto artistico geniale e articolato: una raccolta di brani tra inediti, cult aggiornati e canzoni della carriera cantautorale a cui è particolarmente legato, dove ogni canzone diventa un cortometraggio e ogni cortometraggio è legato a quello successivo, dando vita alla miniserie “Azz… 25 anni dopo!”, che inizia con la pubblicazione del video “La fè revolution”, con la regia di Gennaro Scarpato, autore del video insieme a Federico Salvatore. Direttore della fotografia Tommaso Del Croce. Coreografie Vincenzo Durevole. Il 17 settembre, giorno del suo compleanno, su tutte le piattaforme digitali arriva il disco “Azz… 25 anni dopo!”, prodotto da Show Management e Musicaè, disponibile anche in versione cd autografato in tiratura limitata in esclusiva su Amazon.

L’idea della miniserie nasce un anno fa, dopo la pubblicazione sulle pagine social di Federico Salvatore di un video con la storica “Azz…” e di altri video in cui sono stati attualizzati tanti brani storici. Questa operazione, nata per gioco, ha collezionato oltre 20 milioni di visualizzazioni e migliaia di richieste da parte dei fans con il desiderio che tutti questi brani diventassero un disco. Il venticinquesimo anniversario di “Azz…” che, nel 1995, con 700.000 copie vendute, ha collezionato due platini, diventa occasione per realizzare un disco in cui si ritrovano le partecipazioni di Clementino, Tommaso Primo, Roberto Colella (La Maschera) e Andrea Sannino. Gli arrangiamenti sono di Ciro Barbato, Lino Pariota e Luigi Zaccheo.