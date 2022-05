Il segreto dei violini Stradivari? Lo svela una ricerca del Cnr

Ci sarebbe una caratteristica unica al mondo a rendere preziosi più degli altri i celebri violini di Antonio Stradivari. Conosciuti in ogni angolo del mondo per la loro fattura, questi strumenti sono il sogno di musicisti e collezionisti. A punto che i liutai di oggi se ne servono come modello e i violinisti esperti li preferirebbero alle versioni moderne. Ora, una ricerca guidata dal Cnr pubblicata su The Journal of the Acoustical Society of America ne svela il segreto.

