Il viaggio di Enzo Avitabile sul treno dell’anima

“Il treno dell’anima” è il nuovo album di Enzo Avitabile, con la produzione artistica di Andrea Aragosa per Black Tarantella, distribuzione Believe. Un nuovo tassello del meraviglioso mosaico fatto d’incontri e contaminazione felice, che il cantautore e compositore napoletano porta avanti da oltre 40 anni. 11 tracce, tra brani inediti e riletture tratte dalla discografia di Enzo Avitabile, che dialoga in questo nuovo lavoro con grandi artisti italiani, che lui definisce amici. Da Luciano Ligabue a Edoardo Bennato, Biagio Antonacci, Giuliano Sangiorgi, Lorenzo Jovanotti, Gué Pequeno, Speranza, Rocco Hunt e Boomdabash.





Il treno dell’anima è un disco di sentimenti, di emozioni e umori. Un viaggio musicale che valica i confini stilistici, i generi e le epoche. Dove le parole e la musica diventano territorio comune per cantare la vita e dove si compie appieno quello che Avitabile definisce “Karma dell’incontro”.