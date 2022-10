Ilary Blasi non condurrà più L'Isola dei Famosi? La verità sul suo futuro

Durante le ultime settimane, il nome di Ilary Blasi è finito al centro di un nuovo presunto scoop, dopo quello del divorzio da Francesco Totti. Secondo alcune voci, infatti, la conduttrice sarebbe stata vicina ad abbandonare la conduzione dell’Isola dei famosi. Stando a quanto si legge sul magazine Oggi, Ilary sarebbe stata propensa a prendersi un anno di pausa dal piccolo schermo per dedicarsi alla sua famiglia e al futuro senza Totti. Ma gli affetti a lei più cari l’avrebbero spinta a riprendere i suoi impegni di lavoro e a non rinunciare alla sua carriera. Su Oggi, infatti, si legge: «Spinta e supportata dai suoi familiari e soprattutto dall’amica Silvia Toffanin ha scelto di non sospendere i suoi impegni professionali e di tornare in primavera al timone dell’Isola dei famosi». Dopo la fine del Gf Vip, dunque, Ilary tornerà in tv con una nuova edizione dell’Isola, attesa per la primavera 2023.

Foto ufficio stampa Mediaset; music Summer from Bensound.com