In onda, l'errore grammaticale choc su La7: l'indignazione social, cosa è successo

Su La7 è stata trasmessa una nuova puntata di “In Onda”, il programma di discussione politica e attualità italiana e internazionale. La conduzione è affidata a Marianna Aprile e Luca Telese, che hanno preso il testimone da David Parenzo e Concita De Gregorio, continuando così una staffetta iniziata a luglio. Gli ospiti in studio e in collegamento partecipano quotidianamente ai dibattiti su politica italiana, politica estera e attualità. Tra di loro c'è stata anche Anna Falcone (giurista) che durante una delle discussioni della giornata si è resa protagonista di una gaffe grammaticale che non è passata inosservata. «Ha appena detto se si investirebbe. Qui a casa abbiamo avuto un grave mancamento», «Se si investirebbe (Anna Falcone giurista e, sicuramente, italianista)», «Se si investirebbe… ma ho sentito bene», hanno commentato alcuni utenti sui social.

