Isola dei famosi, battuta a luci rosse in diretta: Pier Silvio Berlusconi prenderà provvedimenti?

All'Isola dei Famosi, le battute di Paolo Noise e Marco Mazzoli in diretta tv fanno discutere, soprattutto considerando la nuova linea editoriale delle trasmissioni targate Mediaset. Durante il collegamento per le nomination con lo studio, Paolo Noise si è lasciato sfuggire alcune confidenze sul suo passato in un modo piuttosto colorito, spiegando che a salvarlo dal baratro nel momento di maggiore successo sarebbe stato non l'amore, come suggerito da Vladimir Luxuria, ma più la vagina. Tra chi difende la spontaneità del conduttore radiofonico e chi invece teme un provvedimento disciplinare per i toni scurrili, c'è Pier Silvio Berlusconi, che avrebbe imposto una nuova linea ai reality show delle sue reti, caratterizzata da poche parolacce, zero volgarità, liti ridotte all’osso e toni contenuti. L'obiettivo sarebbe proprio quello di ridimensionare il trash e punire qualsiasi comportamento scorretto con la squalifica.

