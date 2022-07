Isola dei famosi, Edoardo Tavassi su Luca Daffrè: «Che vuoi dire a uno come lui?»

Lunedì scorso è andata in onda l’ultima puntata dell'”Isola dei famosi” che ha visto vincitore di questa edizione Nicolas Vaporidis, attore romano molto amato dal pubblico italiano. In attesa del suo ritorno in Italia, non ci resta che parlare di altri concorrenti che hanno vissuto l’esperienza in Honduras a trecentosessanta gradi. Su Biccy tv è stata riportata un’intervista di Edoardo Tavassi che ha raccontato alcuni retroscena del programma ed ha svelato qualche dettaglio in più sul reality.

Foto ufficio stampa Mediaset; music Summer from Bensound.com