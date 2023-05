Isola dei Famosi, Fiore incredula: «Il volta faccia di Cristina mi ha scioccato»

Durante l'ultima puntata dell'Isola dei famosi, Fiore Argento ha attaccato Cristina Scuccia, accusandola di averla "buttata nel fuoco" e di essere rimasta scioccata per il volta faccia dell'ex suora. Fiore aveva salvato Cristina in precedenza, ma quest'ultima ha scelto di salvare un'altra concorrente, Helena Prestes, e di non ricambiare il favore. La sorella di Asia Argento si è sfogata con Fabio dei Jalisse e ha espresso la speranza che l'arrivo di nuovi concorrenti cambi gli equilibri del gruppo. La situazione è stata resa ancora più difficile dal fatto che Fiore si è infortunata al piede la settimana precedente. In ogni caso, l'attrice ha concluso dicendo di aver capito che il rapporto con Cristina era fittizio e che è rimasta delusa dal suo comportamento.

