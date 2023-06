Isola dei famosi, brutto risveglio per i naufraghi: «La peggiore notte della vita»

Una violenta bufera si è abbattuta sulla spiaggia in cui si sta svolgendo L'Isola dei Famosi, in Honduras, provocando un risveglio drammatico per i naufraghi che hanno cercato disperatamente di proteggere la loro dimora. Nel cuore della notte, una tempesta impetuosa ha colpito l'accampamento dei concorrenti, mettendo a dura prova la loro resistenza e la solidità delle strutture. La scena, documentata nel daytime del 7 giugno, ha mostrato un forte temporale che ha rischiato di distruggere completamente l'accampamento dei naufraghi. Piogge e raffiche di vento violento hanno costretto tutti ad alzarsi e a lottare contro la furia degli elementi. Gian Maria, visibilmente scosso dall'esperienza, ha definito quella notte come la peggiore della sua vita.

Foto ufficio stampa Mediaset, Shutterstock; music Korben