Isola dei famosi, Signorini sceglie una foto di Helena magrissima: provocazione o svista?

Sono ore difficili per Helena Prestes a L’isola dei famosi. La modella brasiliana infatti non nasconde il fatto di essere decisamente provata dall’esperienza nel reality di Canale 5. La fame inizia a farsi sentire, e a rendere il tutto ancora più complicato è il fatto che con gli altri concorrenti non corre buon sangue. Nel frattempo il web si interroga sulla mossa di Alfonso Signorini, che potrebbe aver lanciato una frecciatina alla collega Ilary Blasi. Perché? Su 361magazine, testata che fa capo proprio al giornalista e conduttore del Grande Fratello Vip, è apparso un post dedicato a Helena, ma a far discutere è la scelta della foto. Il giornale ha optato per uno scatto in cui la brasiliana appare eccessivamente magra e le si possono vedere persino le costole. Semplice svista o una frecciatina alla trasmissione al cui timone si trova la Blasi?

Foto Kikapress, Shutterstock; music Korben