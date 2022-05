Una nuova rivelazione fa capolino dai social network e riguarda L’Isola dei famosi. Secondo alcune indiscrezioni Soleil Sorge sarebbe pronta a tornare in Honduras ma non come concorrente. Cosa c'è di vero e quale ruolo potrebbe ricoprire?

