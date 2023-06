Isola, previsioni catastrofiche per la finale: cosa potrebbe accadere in diretta

È ben noto a tutti che le previsioni meteorologiche siano sempre estremamente incerte, soprattutto quando si tratta di luoghi esotici e tropicali come l'Honduras, attuale location dell'Isola dei Famosi. L'arrivo di condizioni climatiche avverse potrebbe causare notevoli turbamenti nel reality show di Casa Mediaset, specie in vista della finale del programma condotto da Ilary Blasi. Ma cosa dicono le previsioni alla vigilia dell’ultima puntata? Quali sono i rischi per il programma e soprattutto per i concorrenti rimasti in gara. Andiamo a scoprirlo insieme.

Foto Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben