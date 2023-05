Isola, tutti contro Helena Prestes? Quel dettaglio notato durante la puntata dai telespettatori

Molti telespettatori hanno notato una tensione evidente nei confronti di Helena Prestes, concorrente dell'Isola dei Famosi. Nell'ultima puntata del reality show di Casa Mediaset, sono numerosi i telespettatori che hanno notato che la naufraga brasiliana è stata oggetto di frequenti critiche ed è finita ad essere in qualche modo il bersaglio di tutti gli altri. Una serie di momento che non fanno altro che sollevare la domanda su quale sia la ragione di questo atteggiamento negativo nei confronti di Helena e sulle eventuali azioni che avrebbe potuto compiere per suscitare tale reazione da parte degli altri concorrenti. Perché mai sembrano essere tutti contro Helena? Saranno presi provvedimenti a riguardo?

