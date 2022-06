J-Ax al doppiaggio di Zombies 3: «Ho fatto di tutto per farne parte e diventare eroe di mio figlio»

C’è anche J-Ax tra le voci italiane di Zombies 3, nuovo capitolo della saga dell’apprezzatissimo franchise musicale, su Disney+ dal 15 luglio. Il rapper, che presta la propria voce per uno speciale cameo nel ruolo di un annunciatore, commenta così l’avventura al doppiaggio: «Grazie a mio figlio di 5 anni, ho visto per mesi i primi due capitoli di Zombies e ascoltato le colonne sonore di quei film. A un certo punto mi sono reso conto che le canzoni spaccavano e i ragazzi erano davvero bravi, allora ho cominciato ad ascoltarle e cantarle anche da solo. Quando ho saputo che sarebbe uscito Zombies 3 ho fatto di tutto per farne parte e poter diventare l’eroe di mio figlio – conclude J-Ax – sono felicissimo di prestare la mia voce in questo nuovo capitolo».

Credits ufficio stampa Disney