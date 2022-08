Giovedì 4 agosto il cantautore e polistrumentista britannico James Blunt si è esibito al No Borders Music Festival, davanti ad un pubblico di 3.000 persone sui Laghi di Fusine, all'interno del Comprensorio del Tarvisiano in Friuli Venezia Giulia, sulle note dei suoi più grandi successi, tra cui You're Beautiful, High, Carry You Home, 1973, Adrenaline e tanti altri.

Foto Goigest