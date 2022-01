Disavventura per la star del pop e dell’R&B Jason Derulo. Il cantante è infatti protagonista di una colluttazione con due persone avvenuta lo scorso 4 gennaio in un resort della Las Vegas Strip. Il cantante, ballerino e star di TikTok non è però stato arrestato o convocato, ha fatto sapere la polizia.

Foto Kikapress; music Elevate from Bensound.com