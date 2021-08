Jovanotti, Coldplay, Adele, Fabri Fibra e Rihanna: quali erano i tormentoni di dieci anni fa?

Che cosa lega Danza Kuduro, Tranne Te e Mr. Saxobeat? Lo sforzo di memoria deve percorrere a ritroso qualche anno e tornare al 2011. Si tratta, infatti, di alcuni dei titoli che sono risuonati nelle nostre orecchie durante l’estate di un decennio fa. Ieri si chiamavano tormentoni, oggi preferiamo definirli hit ma la sostanza non cambia. A svelare la Top Ten dei brani più streammati è Spotify che su Instagram ha pubblicato i titoli più amati dagli italiani nell’estate 2011. Tra le hit del 2011 ci sono Danza Kuduro di Lucenzo feat. Don Omar, On The Floor di Jennifer Lopez con Pitbull e la struggente Someone Like You di Adele. Dieci anni fa lo streaming mandava in loop anche le italianissime Tranne te di Fabri Fibra e Tutto l’amore che ho di Jovanotti. A chiudere la rosa dei tormentoni dell’ormai lontano 2011 spuntano, infine, Paradise dei Coldplay e Party Rock Anthem di LMFAO.

