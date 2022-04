Jovanotti, la sua bici Pantera Rosa all'asta per Unicef e Ucraina

È attiva l'asta online sulla piattaforma Ebay che permetterà di aggiudicarsi la bici personale - utilizzata per due intere stagioni - da Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti. L'asta si concluderà domenica 24 aprile alle ore 22 (CET). La bici, chiamata Pantera Rosa, è un oggetto veramente unico. Ne è stato realizzato infatti un solo esemplare dalla Cicli Pinarello, disegnata dal presidente Fausto Pinarello insieme a Lorenzo. Questa bici ha accompagnato il cantante per circa 15.000 km in tantissime avventure. E, alla luce della situazione attuale in Ucraina, Jovanotti ha deciso di donarla e creare un'asta di beneficenza il cui ricavato andrà ad Unicef Italia.