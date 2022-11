Kaleidoscope, la serie Netflix con gli episodi «in ordine sparso»

Arriverà su Netflix il 1 gennaio 2023 una serie destinata a cambiare i canoni della serialità televisiva: si chiama Kaledeiscope ed è una serie antologica che segue un gruppo di ladri impegnati nell'impresa della vita, aprire un caveau apparentemente indistruttibile protetto da un efficentissimo team di sicurezza. La storia si dipana lungo 25 anni ed ogni episodio è un pezzo di un complicato puzzle fatto di corruzione, avidità, vendetta, intrighi, lealtà e tradimenti. Kaleidoscope è composto da otto episodi, che vanno da 24 anni prima della rapina a 6 mesi dopo e l'approccio non è lineare, nel senso che non esiste un ordine in cui gli episodi devono essere visti. Ogni spettatore può decidere di approdare al finale seguendo un percorso diverso, il che influenzerà inevitabilmente il loro punto di vista sulla storia: ogni episodio ha il nome di un colore, per comporre appunto un caleidoscopio che confluisce nel finale, White.

Foto Netflix media center; music Summer from Bensound.com