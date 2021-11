Kasia Smutniak non si tira indietro. E soprattutto non vuole voltare la faccia dall’altra parte. Ecco perché l’attrice si è recata in Polonia per testimoniare che cosa sta accadendo nel suo paese natale. Kasia è sempre in prima linea per le donne, le minoranze e gli invisibili, e questa sua nuova battaglia è l’ennesima conferma.

