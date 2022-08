Ken Loach al festival Corto e a Capo

Ken Loach ospite al festival Corto e a Capo, ritira il premio dedicato a Mario Puzo, scrittore e sceneggiatore newyorkese, di origine italiana. «È un autore che ha scritto storie di grande verità sulle famiglie degli immigrati – dice il regista inglese presente alla rassegna di cinema e giustizia sociale - e io sono onorato di essere qui a ritirare il premio che gli rende omaggio, mi sento fortunato ad aver girato tanti film con amici che hanno cercato di raccontare la vita della gente comune».

In riferimento al suo ultimo film Sorry, we missed You, Loach dice: «È importante combattere il diritto al lavoro, come individui non possiamo, ma insieme abbiamo la forza per cambiare le cose». Giunto alla sua ottava edizione, il festival Corto e a capo continua il suo viaggio per portare il cinema nelle aree interne e nelle periferie. L’edizione 2022 è dedicata ai cento anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. «L’obiettivo è quello di conoscere da vicino i mostri, gli ostacoli e i misteri della vita di provincia, indagando sotto la maschera del disinteresse e del silenzio dei nostri vicini», afferma il direttore artistico Umberto Rinaldi.

Corto e a capo continua fino al 29 agosto con tanti altri importanti ospiti come Ascanio Celestini, Giuliana De Sio.



A cura di Dalia Coronato