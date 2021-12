L'attore Salvatore Esposito: «Dopo Gomorra ho tanti progetti, speriamo Covid passi presto»

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2021

«Dopo Gomorra? Ho tanti progetti, speriamo che l'emergenza Covid finisca in fretta così si può fare tutto». Così Salvatore Esposito, alias Gennaro Esposito in Gomorra, commentando la situazione politica in Italia in occasione del ritiro del premio “Patrimonio Italiano Awards” alla Camera dei deputati. Durante la cerimonia, è stato proiettato il trailer del reportage prodotto da Iovino&Partners “My american Dream”, in cui Salvatore Esposito si racconta ad Alessandro Iovino nei luoghi simbolo di New York.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it