L’Eurovision Song Contest 2023 sarà nel Regno Unito: «Non in Ucraina ma a sostegno dell'Ucraina»

Ebu e Bbc hanno confermato che sarà il Regno Unito a ospitare l’Eurovision Song Contest 2023 per conto dell’Ucraina. L’annuncio arriva dopo la fase esplorativa a fronte dei motivi di sicurezza che hanno reso impossibile la manifestazione in Ucraina. Il risultato di tale confronto ha, quindi, portato a optare per la nazione che si è classifica al secondo posto nello scorso maggio. In attesa di conoscere quale città avrà l’onore di accogliere ESC 2023, Bbc si assumerà i compiti di hosting al posto di UA:PBC. «Siamo grati che la Bbc abbia accettato di organizzare l’Eurovision Song Contest nel Regno Unito nel 2023». Sono le parole di Martin Österdahl, supervisore esecutivo ESC, il quale assicura «che i vincitori di quest’anno saranno celebrati e rappresentati». «“L’Eurovision Song Contest 2023 non sarà in Ucraina ma a sostegno dell'Ucraina», commenta Mykola Chernotytskyi, capo del Cda di UA:PBC.

Foto Ebu Kikapress; music Perception from Bensound.com