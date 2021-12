L'undicesima stagione di MasterChef Italia arriva su Animal Crossing: New Horizons

L'undicesima stagione di MasterChef Italia, il cooking show più famoso al mondo, arriva su Animal Crossing: New Horizons, il videogame con oltre 34 milioni di copie vendute in tutto il mondo per Nintendo Switch. Grazie agli sforzi dell'attivissima community italiana, sono stati ricreati all'interno del videogioco gli elementi più iconici del programma: dalla mitica Masterclass, con i banconi, gli strumenti e gli ingredienti a disposizione dei concorrenti, fino alle postazioni da esterna, pronte per accogliere sfide all'ultimo piatto tra gli aspiranti chef italiani.

Foto Gdg; music Elevate from BenSound