La popstar e il cantauore, Selena Gomez con Camilo nel singolo ‘999’: «Un brano prezioso»

Si intitola ‘999’ il nuovo singolo di Selena Gomez insieme al cantautore di origini colombiane Camilo, già vincitore ai Grammy Awards. Prodotta da Edgar Barrera, ‘999’ è stata scritta dallo stesso Camilo di cui Selena ha detto: «È un autore e cantante fantastico». E ha aggiunto: “ha il coraggio di riversare i propri sentimenti in tutto ciò che crea e questa cosa ci ha accomunato tantissimo fin da subito. Non potevo essere più felice di lavorare con lui». «Fin dall’inizio il brano è stato scritto pensando alla sua voce e non esisterebbe senza di lei – ha raccontato Camilo – L’ho creata sognando questa collaborazione. Sono così contento di questa opportunità e per tutto ciò che rappresenta per me e la mia carriera. Ancora non riesco a crederci. Si tratta di un brano molto prezioso – conclude Camilo – realizzato con la collaborazione di un’Artista che rispetto e che seguo da così tanto tempo».

