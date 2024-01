«La Strage di San Gennaro», su Sky Crime il docufilm che racconta la strage di Castelvolturno

La strage di San Gennaro, nota anche come la strage di Castelvolturno, è stato un orribile episodio di violenza avvenuto il 18 settembre 2008 nella cittadina campana. Causando la tragica morte di Antonio Ciliento - sospettato di collaborare con le forze dell'ordine - e di sei innocenti immigrati africani, questo efferato episodio di cronaca è al centro della produzione originale La Strage di San Gennaro, in esclusiva su Sky Crime il 30 gennaio alle 21.05 (canale 116 di Sky, 113 su Sky Glass e in streaming su Now). Il docufilm narra la brutale realtà della camorra e delle dinamiche criminali locali. Gli immigrati africani, estranei a qualsiasi attività criminale, sono stati vittime di un agghiacciante assassinio perpetrato da quattro sicari, che hanno sparato loro ben 60 colpi provenienti da tre diverse armi da guerra.