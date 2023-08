Lady Diana e quella mano poggiata sull'abito da sposa il giorno delle nozze: ecco cosa nascondeva

La truccatrice di Lady Diana, Barbara Daly, ha rivelato un aneddoto riguardante il giorno del matrimonio reale tra la principessa e l'allora principe Carlo. Mentre si apprestava a prepararsi, Diana ebbe un piccolo incidente: versò la boccetta di profumo Quelques Fleurs sul suo abito da sposa, creato dai designer David ed Elizabeth Emanuel. L'abito era un capolavoro principesco, seguendo lo stile degli anni '80, e aveva un valore di 151.000 sterline. La giovane Diana, che all'epoca aveva soltanto 19 anni, cercò di coprire la macchia con la mano mentre entrava nella cattedrale di St Paul. La truccatrice consigliò a Diana di far sembrare che stesse sollevando la parte anteriore del vestito. Fortunatamente, la macchia passò in gran parte inosservata sia agli ospiti all'interno della cattedrale (circa 3.500 persone) che ai 750 milioni di spettatori che seguirono il matrimonio in televisione.

