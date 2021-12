Le Little Mix prendono una pausa dalla band

Con un messaggio via Twitter le Little Mix hanno annunciato quello che i fan già sospettavano da tempo. Dopo la fine del Confetti Tour a maggio 2022, Perrie, Jade e Leigh-Anne si prenderanno una pausa dalla band. «Sono stati 10 anni meravigliosi, una magica avventura no-stop. Sentiamo che è arrivato il momento giusto di prenderci una pausa, ricaricarci e lavorare ad altri progetti. Non ci stiamo sciogliendo. Little Mix is forever».

Foto ufficio stampa Twitter Kikapress; music Elevate from Bensound.com