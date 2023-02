Lino Banfi, folla commossa ai funerali della moglie

(LaPresse) Folla commossa ai funerali di Lucia Lagrasta, moglie dell'attore Lino Banfi. Molte persone provenienti dal quartiere Romano, dove la coppia ha vissuto per anni, mescolate a personaggi dello spettacolo, tra cui Mara Venier e Giulio Scarpati, e della politica come gli ex ministri Luigi Di Maio e Vincenzo Spadafora. «Quanta gente, vedo che mia moglie è più famosa di me, vuol dire che abbiamo seminato bene. Con mia moglie dicevo sempre che abbiamo costruito bene, con materiale buono e abbiamo tirato su questa casa inossidabile, antisismica e anticattiveria, ma non m'aspettavo diventasse così forte. Ora per me rimangono i tempi supplementari e poi i rigori», è il commosso ricordo dell'attore al termine della funzione che commentando il messaggio inviato da Papa Francesco ha detto: «Sono stato da lui qualche tempo fa e ho raccontato che mia moglie aveva chiesto di potercene andare insieme, ma lui disse che non era in suo potere. Si vede che lassù hanno pensato che avessi ancora da fare in Italia».